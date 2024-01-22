Kuzenler arasında horoz kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Seyitler Mahallesi'nde amca çocukları oldukları öğrenilen iki aile arasında yaşanan olayda iddiaya göre, horoz dövüşü nedeniyle amca çocukları arasında yaşanılan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada, 34 yaşındaki Haşim Güner yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.