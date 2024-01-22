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Giriş Tarihi: 22.1.2024 17:32 Son Güncelleme: 22.1.2024 17:43

Kuzenler arasında horoz kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Batman’da kuzenler arasında horoz dövüşü nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kuzenler arasında horoz kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Seyitler Mahallesi'nde amca çocukları oldukları öğrenilen iki aile arasında yaşanan olayda iddiaya göre, horoz dövüşü nedeniyle amca çocukları arasında yaşanılan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada, 34 yaşındaki Haşim Güner yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kuzenler arasında horoz kavgası: 1 ölü 2 yaralı
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