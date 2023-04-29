Kuzenler Çetesi operasyonunda 38 tutuklama





ÇETENİN EN TEPESİNDE KUZENLER VAR: TOPLAM İŞLEM HACMİ 550 MİLYON TL

İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin "Kuzen" ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa değeri 100 milyon TL'yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 milyon TL'yi de bulduğu öğrenildi. Harekete geçen ekipler, 7 ilde "Kuzenler" adının verildiği operasyonda toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahısların suçta kullandıkları materyallerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.