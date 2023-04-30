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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Kuzenler çetesine 38 tutuklama

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuzenler çetesine 38 tutuklama
Yasadışı bahisten 550 milyon liralık vurgun yapan "Kuzenler" adlı çeteye yönelik İzmir merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çete üyelerinin işsiz, öğrenci, ev hanımı gibi üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, yine asıl meslekleri pazarlamacı, işçi olduğu anlaşılan kişiler üzerine paravan şirket kurdukları belirlendi.
Yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları anlaşıldı. Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenlerin liderliğini yaptığı şebeke üyelerinin 17 bin 892 lira değerinde kol saati taktığı görüldü.

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Kuzenler çetesine 38 tutuklama
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