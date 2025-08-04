Kuzenlerin alacak kavgası cinayetle bitti

Elazığ'da taksicilik yapan Ferdi Erol, kuzeni Serhat Erol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alacak- verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan taksici Ferdi Erol (37) ve kuzeni Serhat Erol (29) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, tabancasını çıkaran Serhat Erol, Ferdi Erol'u başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erol'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Zanlı Serhat Erol ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.