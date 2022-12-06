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Giriş Tarihi: 6.12.2022 09:27 Son Güncelleme: 6.12.2022 09:29

Kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti

Iğdır’da arazi nedeniyle daha önce aralarında husumet olan amca çocuklarının tartışması, cinayetle bitti. Yukarı Topraklı köyünde yaşanan olay sonrası, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde daha önce aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında kan aktı. Köyde yaşayan akraba iki aile arasında geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle amca çocukları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal Vural tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erdal Vural olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden 26 yaşındaki Deniz Vural hayatını kaybetti, Adem Vural'ın ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti
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