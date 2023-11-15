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Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:39 Son Güncelleme: 15.11.2023 14:03

Kuzenlerin arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, yaralanan iki kardeşten biri öldü. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, köyde jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kuzenlerin arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde aralarında uzun süreden beri arazi anlaşmazlığı olan kuzenler, bugün sabah yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. Kaidaş, kuzenleri 53 yaşındaki Necip Kaidaş ile 35 yaşındaki Kerem Kaidaş silahla ateş açtı. Kaidaş kardeşler ağır yaralanırken, S. Kaidaş olay yerinden kaçtı. Yaralanan iki kardeşin yakınlarının ihbarı sonucu, bölgeye zırhlı jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hazro ve Kocaköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Necip Kaidaş, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Kerem Kaidaş'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlemler aldı. Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından kavgaya ilişkin soruşturma başlatırken, kaçan S. Kaidaş'ın yakalanması için jandarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kuzenlerin arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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