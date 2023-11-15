Kuzenlerin arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde aralarında uzun süreden beri arazi anlaşmazlığı olan kuzenler, bugün sabah yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. Kaidaş, kuzenleri 53 yaşındaki Necip Kaidaş ile 35 yaşındaki Kerem Kaidaş silahla ateş açtı. Kaidaş kardeşler ağır yaralanırken, S. Kaidaş olay yerinden kaçtı. Yaralanan iki kardeşin yakınlarının ihbarı sonucu, bölgeye zırhlı jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hazro ve Kocaköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Necip Kaidaş, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Kerem Kaidaş'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlemler aldı. Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından kavgaya ilişkin soruşturma başlatırken, kaçan S. Kaidaş'ın yakalanması için jandarma çalışmalarını sürdürüyor.