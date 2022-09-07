Kuzenlerin ‘Az çalıştın’ tartışması cinayetle bitti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, akrabalarına ait bir pastanede çalışan 3 kuzenden Uğurcan Uğuz (19) ve Yusuf Karataş (19), diğer kuzenleri Ali Gönül'ü (22), "az çalıştığı" iddiasıyla işyeri sahibine şikâyet etti. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ali Gönül, önce Uğurcan Uğuz'u kalbinden, ardından da Yusuf Karataş'ı göğsünden bıçakladı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kuzenden Uğurcan Uğuz, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Yusuf Karataş ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Uğurcan Uğuz'un cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Gönül ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.