Kuzenlerin cinayetle biten kavgasının arkasından horoz dövüşü tartışması çıktı

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde amca çocukları oldukları öğrenilen iki aile arasında yaşanan olayda tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 34 yaşındaki Haşim Güner, hayatını kaybetti, İ.G. ve E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HOROZ DÖVÜŞÜ TARTIŞMASI CAN ALDI

İddiaya göre, amca çocukları arasında horoz dövüşü sırasında tartışma yaşandı. Yumruklu kavgaya tutuşan amca çocuklarını yine horuz dövüşünü izlemeye gidenler ayırarak kavgayı sonlandırdı. Daha sonra kuzenler eve geçerek alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle yeniden kavgaya tutuşan kuzenlerden H.G., bıçakla Haşim Güner, İ.G. ve E.G.'ye saldırdı. Saldırıda Haşim Güner, İ.G. ve E.G. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haşim Güner, hayatını kaybederken İ.G. ve E.G.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinden kaçan H.G., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçaklı kavgada ağır yaralanan vatandaşların aileleri ile görüştü. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Nasıroğlu, Başhekim Feyat Tunç'tan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Nasıroğlu, daha sonra bıçaklı kavgada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katılarak, aile üyelerine başsağlığı diledi.