Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

Niğde'de iki kuzen arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Serhat Elçik, kuzeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde geçtiğimiz akşam meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Elçik (19) ile halasının oğlu Y.İ. (16) arasında katıldıkları düğünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.İ., kuzeni Serhat Elçik'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler hemen 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan Serhat Elçik yaralı olarak ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elçik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Y.İ. olaydan sonra firar etti ancak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.İ.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.