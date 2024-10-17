Haberler Yaşam Haberleri Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 18.10.2024

Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti
İstanbul Esenler'de 2 kuzen arasında çıkan alacak verecek kavgasında kan döküldü. Kavga sırasında Mahmut Dağcı yanında bulunan silahla kuzeni Adem Savaş'a ateş etti. Savaş olay yerinde hayatını kaybetti; olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adem Savaş ile Mahmut Dağcı adlı kuzenler, otomobilde bulundukları sırasında alacak verecek nedeniyle tartıştı. Dağcı, yanında bulunan silahla Savaş'a ateş etti. Savaş ağır yaralandı. Dağcı olay yerinden kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA