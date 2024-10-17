Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

İstanbul Esenler'de 2 kuzen arasında çıkan alacak verecek kavgasında kan döküldü. Kavga sırasında Mahmut Dağcı yanında bulunan silahla kuzeni Adem Savaş'a ateş etti. Savaş olay yerinde hayatını kaybetti; olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adem Savaş ile Mahmut Dağcı adlı kuzenler, otomobilde bulundukları sırasında alacak verecek nedeniyle tartıştı. Dağcı, yanında bulunan silahla Savaş'a ateş etti. Savaş ağır yaralandı. Dağcı olay yerinden kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.