Kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Kuzen kavgası Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi Hasip Dürri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Keren ve kuzeni Adil Keren arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Karşılıklı sert mesajların atıldığı tartışma sırasında Eyüp Keren, kuzenine "Kefenini hazırla, geliyorum" dedikten sonra kardeşi Mehmet Keren'i de yanına alarak kuzenlerinin Fırat Mahallesi'ndeki işyerinin önüne geldi. Tartışmadan haberi olan Muhittin Keren, kardeşi Adil'i işyerinin arka tarafına göndererek dışarı çıkıp kuzenlerini yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada Eyüp Keren üzerindeki tabancayla kuzenin karnına doğru ateş etti. Silah sesi üzerine Adil Keren de işyerindeki pompalı tüfekle dışarı çıkıp kuzenlerinin üzerine ateş açtı.Kavgada Mehmet Keren (31) olay yerinde hayatını kaybederken Eyüp Keren, Muhittin Keren ve Adil Keren de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Muhittin (45), Eyüp (27) ve Adil Keren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren acil serviste kurtarılamazken durumu ağır olan Muhittin Keren ise ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Muhittin Keren'in bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Adil Keren ve bir kişiyi daha gözaltına aldı.Öte yandan kavgada göğsünden yaralanan ve kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Eyüp Keren'in ölümünden önceki son anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Birkaç saniye süren videoda, göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan Eyüp Keren'in elinde tabancayla karşıya doğru yürümesi yer alıyor.