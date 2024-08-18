Kuzenlerin miras kavgası cinayetle bitti

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki S.A. ile amcasının oğulları 46 yaşındaki S.A. 48 yaşındaki R.A. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen 56 yaşındaki S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya kurşun yağdırdı. R.A. ve kardeşi S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. R.A. ve S.A'nın cenazeleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.