Kuzenlerin polislik hevesi emniyette bitti

Adana'da polis olmayı çok isteyen, ancak bu hayali gerçekleşmeyen 25 yaşındaki Hüseyin Ö., 30 yaşındaki kuzeni Yusuf K. ile polis oyunu oynadı. İki kuzen, sahte kimlik ve polis rozetiyle birlikte asayiş kanalı yüklü olan telsizi yanlarına alıp, parkta narkotik uygulaması yaptı. Ancak vatandaş bu durumu şüpheli bulup, ihbarda bulundu. Gerçek polis, sahte polisi yakaladı. Hüseyin Ö., "Rozet, kimlik ve telsizi heves olsun diye taşıyorum, suç olduğunu bilmiyordum" dedi. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİ
Olay, 12 Ekim'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Adnan D. (20) ve yakın arkadaşı İsa B. (21), akşam saatlerinde Dilberler Sekisi civarında Seyhan Baraj Gölü'ne hakim bir noktada bankta otururken, yanlarına motosikletli iki kişi geldi. Elinde telsiz olan zanlılardan biri, cüzdanındaki kimliğini gösterip, kendisini iki arkadaşa 'polis' olarak tanıttı.
"NARKOTİK MADDE VAR MI?"
Zanlı, 2 arkadaşa; "Üzerinizde narkotik madde var mı?" diye sordu; "Hayır" yanıtını alan şüpheli, "Sizi bir daha burada görmeyeyim. Hadi uzaklaşın buradan" dedi. Bu durumu şüpheli bulan iki arkadaş, polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti ve motosikletli iki şahsı da kısa sürede kıskıvrak yakaladı.
SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Gençlere elindeki telsizle kendisine 'polis' izlenimi veren kişinin, daha önce dolandırıcılık, kasten yaralama ve resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan kaydı bulunan Hüseyin Ö. olduğu, yanındakinin de kuzeni Yusuf K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden sahte polis kimliği ve rozeti ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait frekansların yüklü olduğu bir de polis telsizi çıktı.
"POLİS OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM"
Hüseyin Ö., emniyetteki sorgusunda; "Polis olmayı çok istiyordum, bu konuda başvuru da yaptım ama olmadı. Rozet, polis kimliği ve telsizi de sırf heves olsun diye yanımda taşıyordum. Kimseden menfaat temin etmedim. Bunun suç olduğunu da bilmiyordum. Telsiz de Yusuf'a ait." derken, Yusuf K.'da; "Polis kimliği, parkta bulduğumuz cüzdandan çıktı. Biz de alıp kullandık. Telsiz bana değil, Hüseyin'e ait" savunmasını yaptı. 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'adli kontrol' ile serbest kaldı.