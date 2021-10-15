Kuzenlerin polislik hevesi emniyette bitti

Adana'da polis olmayı çok isteyen, ancak bu hayali gerçekleşmeyen 25 yaşındaki Hüseyin Ö., 30 yaşındaki kuzeni Yusuf K. ile polis oyunu oynadı. İki kuzen, sahte kimlik ve polis rozetiyle birlikte asayiş kanalı yüklü olan telsizi yanlarına alıp, parkta narkotik uygulaması yaptı. Ancak vatandaş bu durumu şüpheli bulup, ihbarda bulundu. Gerçek polis, sahte polisi yakaladı. Hüseyin Ö., "Rozet, kimlik ve telsizi heves olsun diye taşıyorum, suç olduğunu bilmiyordum" dedi. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİ

Olay, 12 Ekim'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Adnan D. (20) ve yakın arkadaşı İsa B. (21), akşam saatlerinde Dilberler Sekisi civarında Seyhan Baraj Gölü'ne hakim bir noktada bankta otururken, yanlarına motosikletli iki kişi geldi. Elinde telsiz olan zanlılardan biri, cüzdanındaki kimliğini gösterip, kendisini iki arkadaşa 'polis' olarak tanıttı.