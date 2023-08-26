Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Irak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun’un acı haberi ailesine ulaştı
Giriş Tarihi: 26.8.2023 16:52 Son Güncelleme: 26.8.2023 17:07

Kuzey Irak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun’un acı haberi ailesine ulaştı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit düştü. Şehidin acı haberi Osmaniye’de bulunan baba evine ulaştı.

DURHASAN ŞAHİN
Kuzey Irak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun’un acı haberi ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü.

Uzman Çavuş Taner Torun'un(29) eşinin ikamet ettiği Mersin Erdemli'deki evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Evli ve bir erkek çocuk sahibi Şehidin Erdemli'de ikamet eden eşi Birgül Torun'a acı haber Erdemli Kaymakamı ve askeri erkan tarafından verildi.

Türk bayrağı asılan ve taziye çadırı kurulan Şehidin Cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Osmaniye kadirli ilçesinde anne ve babasının memleketinde defnedileceği bildirildi

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Kuzey Irak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun’un acı haberi ailesine ulaştı
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