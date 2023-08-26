Kuzey Irak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun’un acı haberi ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü.

Uzman Çavuş Taner Torun'un(29) eşinin ikamet ettiği Mersin Erdemli'deki evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Evli ve bir erkek çocuk sahibi Şehidin Erdemli'de ikamet eden eşi Birgül Torun'a acı haber Erdemli Kaymakamı ve askeri erkan tarafından verildi.

Türk bayrağı asılan ve taziye çadırı kurulan Şehidin Cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Osmaniye kadirli ilçesinde anne ve babasının memleketinde defnedileceği bildirildi