Kuzey Irak’ta silah arkadaşını vuran Uzman Çavuş hakim karşısında

5 Kasım 2021'de Kuzey Irak'taki üs bölgesinde nöbet tutan Ertuğrul Yıldızbaş dinlenmek için, üst bölgesinde bulunan dinlenme alanına geldi. Burada 2 saat yatan Yıldızbaş daha sonra uyanarak arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Operasyon çantası yanında bulunan beylik tabancasını temizlemek için eline alan Yıldızbaş, silahın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce ikini kez bu sefer silahı Emrah Erkan'a yönelterek, tetik düşürdü. Alanda bulunan arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, daha sonra şarjörü takıp, mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına silahı doğrultarak ateş etti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan vurularak, şehit oldu. Şehit Erkan'ın naaşı memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Olaydan sonra soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

"ŞAKA AMAÇLI"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Yıldızbaş ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Yıldızbaş, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri şokun etkisinde verdiğini belirterek mahkemede savunma yapmak istediğini beyan etti. Ertuğrul Yıldızbaş, "Sabah 7.30'da nöbete gittim ve 9'a kadar nöbet tuttum. Geldiğimde dinlenme alanında bütün arkadaşlarım uyuyordu. Bende yattım saat 11.00 gibi uyandım. Bir arkadaşım benden su istemişti ona su verdim. Silahımda tozun içine düşmüştü ve tozunu alayım dedim. Elime aldım, namluda mermi yoktu, şarjörü çıkardım ve yere doğru bir kere tetik düşürdüm. İçinde mermi olmadığı için silah patlamadı. Daha sonra yanımda olan Emrah'a şaka amaçlı onun üzerine doğru tuttum ve bir kez daha tetik düşürdüm ve yine silah patlamadı. Daha sonra Hakan arkadaşım 'bir daha yapma, şakası olmaz' dedi. Sonra ben silahı yan tarafıma koydum. Silahı alıp yerine koyacaktım bu sefer arkadaşım Emrah silahın namlusundan tutarak alnına dayadı. Gülerek 'vur' dedi. Bende o anda silah boş sanıyordum tetiğe basınca silah birden ateş aldı. En yakın arkadaşımdı pişmanım" İfadelerini kullandı.

"HALA GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Mahkemede olay anında dinlenme yerinde bulunan askerlerde tanık olarak Şırnak'tan bağlanarak Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) dinlendi. Tanıklar maktülle sanığın arkadaş olduklarını ve aralarında hiçbir husumet olmadığını belirtti. Tanık Savaş G., "Ertuğrul beylik tabancasını aldı, yere doğru tetik düşürdü. Sonra Emrah'a doğru tutarak tetik düşürdü. Silahla şaka olmaz diye uyardık. Daha sonra şarjörü taktı, mekanizmayı kurdu ve tetiği çekti. Silah bir anda patladı ne olduğunu anlamadık. Ben olayı net gördüm ve hala gözümün önünden gitmiyor. Ertuğrul sonra termal içliği aldı ve Emrah'ın kanayan yerine bastırdı. Şoka girmişti ve ağlıyordu" dedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.