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Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:34 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:45

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı 48 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının 48’inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Törene katılan Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, temelleri 1974 yılında atılan ve o günden bu yana Kıbrıs halkının ve anavatan Türkiye’nin her daim yanında olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının 48. Yıl dönümünü kutluyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı 48 yaşında

Türk Kızılay'ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Sezai Sezen, Kızılay dostlarının katıldığı törende Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın gönül dolusu selamlarını getirdiğini kaydetti. Saygılı, Türk Kızılay olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının temsil ettiği değerlere, faaliyetlerine ve daha da önemlisi ileriye yönelik çizmiş olduğu misyon ve vizyona geçmişten bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yakın gelecekte iç tefrişatı tamamlanarak 'Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının hizmetine sunulacak olan 'Mobil İkram Aracı' ile ihtiyaç sahiplerine yerinde ulaşım kapasitesi arttırılarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının görünürlüğü ve hizmet ağına katkıda bulunulmasının planlandığını ifade eden Ramazan Saygılı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının kuruluşundan bu yana kat etmiş olduğu mesafede büyük emekleri olan Onursal Başkanlarımız Taner Erginel Bey ve Işılay Arkan Bey'e fedakar ve vizyoner hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Sizlerin engel tanımaksızın gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalara yenilerini katmak için Sezai Sezen Bey ile Dr. Kerem Kınık Bey'in önderliklerinde kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Türk Kızılay olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil aynı zamanda uluslararası alanda etkinliğinin artırılması için destek ve çalışmalarımız her daim devam etmektedir."

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Sezai Sezen ise gücünü Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin 1974 yılından bugüne Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun ilkeleri ışığında insanlığa hizmet verdiğini söyledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı 48 yaşında
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