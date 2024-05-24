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Giriş Tarihi: 24.5.2024 09:53 Son Güncelleme: 24.5.2024 09:59

Kuzey Kıbrıslı şehit aileleri Karabağ'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) şehit aileleri ve tanınmış isimlerinden oluşan bir heyet Azerbaycan‘ın Şuşa şehrini ziyaret etti. 20 kişilik ekibin 12'si şehit ailelerinden oluştu. Onlara Azerbaycan'da ki şehit aileleri de eşlik etti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Kuzey Kıbrıslı şehit aileleri Karabağ’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) şehit aileleri ve tanınmış isimlerinden oluşan bir heyet Azerbaycan'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. 20 kişilik ekibin 12'si şehit ailelerinden oluştu. Onlara Azerbaycan'da ki şehit aileleri de eşlik etti. Heyet, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın zengin tarihi ve kültürel mirası, inşaat çalışmaları ve şehrin doğası hakkında bilgi aldı. Çıdır ovasına giderek Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül ve Hurşidbanu Nateva'nın atış büstlerini, Han Gızı pınarını ve Şuşa kalesini gezdiler.

Gezi, "Zafar" Şehit Ailelerini Destekleme Kamu Birliği'nin yürüttüğü "Türk Dünyası Şehit Aileleri Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan şehit aileleri, QHT 'lar aracılığıyla karşılıklı ziyaretlere başladı. Karabağ için şehit olan 30 şehit çocukları bu yıl Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs'a giderek orada yaz kampına katılacak.

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Kuzey Kıbrıslı şehit aileleri Karabağ'da
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