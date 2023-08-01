"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir?
A- Kore Sosyalist Halk Cumhuriyeti (CEVAP)
B- Kore Komünist Halk Cumhuriyeti
C- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
D- Kore Federal Halk Cumhuriyeti