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Giriş Tarihi: 1.8.2023 22:31 Son Güncelleme: 1.8.2023 22:32

Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 1 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (1 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir?

A- Kore Sosyalist Halk Cumhuriyeti (CEVAP)
B- Kore Komünist Halk Cumhuriyeti
C- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
D- Kore Federal Halk Cumhuriyeti


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Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı nedir?
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