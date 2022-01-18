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Giriş Tarihi: 18.1.2022 06:22 Son Güncelleme: 18.1.2022 06:38

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Devrilen kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Feci olay, 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 KK 268 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

DEVRİLEN KAMYON YANMAYA BAŞLADI

Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye Beykoz ve Sarıyer'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜNÜN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Yanan kamyonda inceleme yapan ekipler kamyon sürücüsünün yanmış cesediyle karşılaştı. Olay yerinde uzun süre inceleme yapılırken, sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yanan kamyon çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen kamyonun sürücüsü yanarak can verdi
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