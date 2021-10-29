Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.