Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, otoyolda Ankara yönüne seyreden Zübeyir Ç. idaresindeki 19 AAE 096 plakalı tır, aynı yöne devam eden 33 AHY 260 plakalı tıra, Sancaktepe Paşaköy gişelerine yakın yerde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zübeyr Ç'nin kullandığı tırın şoför mahalli koparak savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Zübeyir Ç'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.