Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonlar çarpıştı

Kaza sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yolda hızla seyir halindeki Sinan erol yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonun kupası ve dorsesi koparak yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan yaralı sürücü Sinan Erol'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kamyon sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası adeta kullanılamaz hale gelen kamyon ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Sabah saatlerinde yine bir otomobil Kuzey Marmara yolunda turnikelerden geçerken kontrolü kaybederek beton bariyerlere çartı. Meydana gelen kazada otomobil beton bariyerin üzerine çıktı.