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Giriş Tarihi: 1.10.2022 01:49

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde hafif ticari araç devilrdi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki 06 FY 1072 plakalı araç, Sapakpınar mevkisinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.

Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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