Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Dilovası geçişi Liman Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 şeritli yolun 2 şeridi kapandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.