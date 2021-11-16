Kuzey Marmara Otoyolunda kaza

Kuzey Marmara otoyolu üzeri, Kocaeli Derince- İzmit İlçe sınırında meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Ankara istikametinde seyir halinde olan S.Ş.(36) idaresindeki otomobil, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan ve plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka araç ile çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ş.'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. S.Ş.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller yoldan çekilerek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.