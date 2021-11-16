Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Marmara Otoyolunda kaza
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:34 Son Güncelleme: 16.11.2021 11:41

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza

ABBAS ÇAKAR
Kuzey Marmara Otoyolunda kaza

Kuzey Marmara otoyolu üzeri, Kocaeli Derince- İzmit İlçe sınırında bulunan T4 Tünelleri içerisinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı istikamete gitmekte olan 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara otoyolu üzeri, Kocaeli Derince- İzmit İlçe sınırında meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Ankara istikametinde seyir halinde olan S.Ş.(36) idaresindeki otomobil, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan ve plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka araç ile çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ş.'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. S.Ş.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller yoldan çekilerek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Emekli memur Ocak 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Marmara Otoyolunda kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA