Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Trafikte aksamalar yaşanıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video



Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi.

2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.