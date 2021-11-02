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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:06 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:27

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Trafikte aksamalar yaşanıyor

DHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Trafikte aksamalar yaşanıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde bir kamyonun devrilmesi sonucu trafikte aksama yaşanıyor. Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video


Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi.

2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Trafikte aksamalar yaşanıyor
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