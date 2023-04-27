Kuzey Marmara Otoyolu’nda kazaya müdahale eden ekiplere otomobil çarptı: 7 yaralı

İKİNCİ KAZADA 2'Sİ İTFAİYE ERİ 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 itfaiye görevlisi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaşanan ikinci kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meslektaşları tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 itfaiye görevlisi ile otomobildeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlilerin bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin çarptığı ambulansın ön kapısı da yerinden koptu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.