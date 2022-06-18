Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Karpuz yüklü TIR’a çarpan TIR sürücüsü öldü

SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Şoför mahallinde sıkışan Cihat Borçalı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan uzun çalışma sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cihat Borçalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların çekilmesi sonrasında yolda trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.