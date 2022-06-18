Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Karpuz yüklü TIR’a çarpan TIR sürücüsü öldü

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Borçalı'nın kullandığı 42 DRT 13 kupa plakalı TIR, Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında önünde gitmekte olan Metin Aktaş'ın kullandığı 13 DC 750 kupa plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.
KARPUZLAR YOLA SAÇILDI
Çarpmanın etkisiyle Cihat Borçalı, şoför mahallinde sıkışırken çarptığı TIR'da yüklü bulunan karpuzlar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Şoför mahallinde sıkışan Cihat Borçalı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan uzun çalışma sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cihat Borçalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların çekilmesi sonrasında yolda trafik normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.