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Giriş Tarihi: 24.5.2022 05:14

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobil ters dönerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy Gişeleri yakınları Ankara istikametinde sabah 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A.'nın kullandığı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ters döndükten sonra durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Şahin A. İle yanında bulunan Meftun G. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA YOLDA ÖNLEM ALDI

Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
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