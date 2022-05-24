Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy Gişeleri yakınları Ankara istikametinde sabah 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A.'nın kullandığı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ters döndükten sonra durabildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Şahin A. İle yanında bulunan Meftun G. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.