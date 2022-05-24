Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Şahin A. İle yanında bulunan Meftun G. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.