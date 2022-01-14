Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ağır yaralı

Kaza, 04.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Hançer'in kullandığı 34 DGS 631 plakalı lüks otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde gitmekte olan Şahin D.'nin kullandığı 21 ACF 318 dorse plakalı su yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Serkan Hançer ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın araç içinde sıkıştı.





OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Timleri ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.





İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Kazaya karışan TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine trafik kontrollü şekilde verilirken kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.