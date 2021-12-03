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Giriş Tarihi: 3.12.2021 16:55

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

DHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’da yangın çıktı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın motor kısmında başlayan yangın kabin bölümünü tamamen sardı. Sürücünün emniyet şeridinde durduğu TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TIR yangını saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışı İstanbul Havalimanı istikametinde çıktı. PB 1361 EC plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanları fark etti. TIR'ı emniyet şeridinde durduran sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede sürücü kabinini sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'a müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.


Kullanılamaz hale gelen TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın alev alev yandığı anları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.


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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı
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