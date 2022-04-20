Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İçinde iki kişinin bulunduğu Temel Karagöz idaresindeki otomobil, Serhat Orcan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda önlem alırken trafik kontrollü şekilde verildi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Yapılan incelemenin ardından cenaze ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.