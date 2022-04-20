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Giriş Tarihi: 20.4.2022 09:10

Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye mevkiinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 1 yaralı da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İçinde iki kişinin bulunduğu Temel Karagöz idaresindeki otomobil, Serhat Orcan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Hasan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Temel Karagöz yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda önlem alırken trafik kontrollü şekilde verildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemenin ardından cenaze ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
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