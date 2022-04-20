Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Hasan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Temel Karagöz yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.