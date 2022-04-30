Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü TIR devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişi Edirne istikametinde sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine gitmekte olan Ercan Tezcan(49)'nın kullandığı 39 LT 500 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR, yol kenarındaki bariyerleri yerinden söktükten sonra güçlükle durabildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADAŞI YARALANDI
Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ercan Tezcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada TIR'da bulunan Ömer Demir(35) de yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Polis ve jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan Tezcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Devrilen TIR'ın olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırılacağı belirtildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.