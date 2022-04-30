Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü TIR devrildi: 1 ölü 1 yaralı





CENAZE MORGA KALDIRILDI

Polis ve jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan Tezcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Devrilen TIR'ın olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırılacağı belirtildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.