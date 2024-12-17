Kuzeyde kar var doğuya çığ uyarısı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde soğuk havalar etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun batısında henüz kar beklentisi olmadığı, Sivas'ın doğusunda ise kar beklendiği belirtildi. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekti. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, puslu hava hâkim, yüksekleri hafif kar yağışlı 4 derece.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı 17 derece.Parçalı ve çok bulutlu 15 derece.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 derece.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece.Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece.Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12 derece.Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4 derece.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur 9 derece.