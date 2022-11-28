Kuzguncuk Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kuzguncuk’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

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Kuzguncuk Nerede?



Kuzguncuk, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı olan şirin bir semttir. Farklı yapısı ve mimarisi ile dikkat çeken Kuzguncuk'u her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eder. İstanbul'un merkezi konumunda olan Kuzguncuk semtine çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Trafik sorunu nedeniyle kendi özel aracınızı kullanmak istemezseniz metro ya da marmaray güzergahını takip ederek Kuzguncuk'a gidebilirsiniz.

Kuzguncuk'ta Gezilecek Yerler



Kuzguncuk'ta çok sayıda gezilecek yer vardır. Bu semte gittiğinizde gezip görmeniz gereken yerleri alt başlıklarımızda bulabilirsiniz.

Kuzguncuk Sahili

Kuzguncuk'taki gezi listenizin başına Kuzguncuk Sahili'ni almanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem deniz havası alabilir hem de Kuzguncuk'un gizli güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Kuzguncuk Sokakları

Kuzguncuk sokaklarında dolaşırken renkli evler dikkatinizi çekecektir. Tarihi renkli evleri görmek istiyorsanız İcadiye Caddesi'ni dolaşmanızı tavsiye ediyoruz.

Cemil Molla Köşkü

Göz alıcı bir görünüme sahip olan bu köşk, görenleri kendine hayran bırakır. 1885 yılında Osmanlı Devlet Adamı Cemil Molla tarafından yapılmış olan bu yapı, dönemin mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.

Marko Paşa Köşkü

Padişah Abdülaziz'in doktoru olan Marko Paşa'ya ait bu köşk de görsel zenginliği ile dikkat çeker. Babanakkaş Sokak'ta bulunan bu köşkün önünde güzel fotoğraf pozları yakalayabilirsiniz.

Ahmet Fethi Paşa Yalısı

Boğazın ihtişamlı yalılarından biri olan Ahmet Fethi Paşa yalısı da Kuzguncuk'ta görmeniz gereken bir yerdir. Osmanlı Devlet Adamı Ahmet Fethi Paşa tarafından yaptırılmış olan bu yalı, günümüzün paha biçilemez yapılarından biridir.