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Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:52 Son Güncelleme: 28.11.2022 14:53

Kuzguncuk Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kuzguncuk’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Kuzguncuk gezilecek yerler, gezi tutkunlarının araştırdığı konulardan biridir. Kuzguncuk nerede ya da Kuzguncuk'a nasıl gidilir şekline küçük bir araştırma yaparak Kuzguncuk semtine gidebilirsiniz. Kuzguncuk'ta gezilecek yerler de oldukça fazladır ve bu semt göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Kuzguncuk'a ne zaman gitmeli ve Kuzguncuk renkli evler hangi sokakta gibi soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Kuzguncuk Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kuzguncuk’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Kuzguncuk gezilecek yerler, muhteşem manzaralardan oluşan alanlar ve yapılardır. Kuzguncuk nerede araştırmasından sonra Kuzguncuk'a nasıl gidilir araştırması ile bu semte kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kuzguncuk'ta gezilecek yerler listesinin başında Kuzguncuk renkli evler yer alır. Kuzguncuk renkli evler hangi sokakta, yazımızda sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. Kuzguncuk'a ne zaman gitmeli sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kuzguncuk Nerede?


Kuzguncuk, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı olan şirin bir semttir. Farklı yapısı ve mimarisi ile dikkat çeken Kuzguncuk'u her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eder. İstanbul'un merkezi konumunda olan Kuzguncuk semtine çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Trafik sorunu nedeniyle kendi özel aracınızı kullanmak istemezseniz metro ya da marmaray güzergahını takip ederek Kuzguncuk'a gidebilirsiniz.

Kuzguncuk'ta Gezilecek Yerler


Kuzguncuk'ta çok sayıda gezilecek yer vardır. Bu semte gittiğinizde gezip görmeniz gereken yerleri alt başlıklarımızda bulabilirsiniz.

Kuzguncuk Sahili
Kuzguncuk'taki gezi listenizin başına Kuzguncuk Sahili'ni almanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem deniz havası alabilir hem de Kuzguncuk'un gizli güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Kuzguncuk Sokakları
Kuzguncuk sokaklarında dolaşırken renkli evler dikkatinizi çekecektir. Tarihi renkli evleri görmek istiyorsanız İcadiye Caddesi'ni dolaşmanızı tavsiye ediyoruz.

Cemil Molla Köşkü
Göz alıcı bir görünüme sahip olan bu köşk, görenleri kendine hayran bırakır. 1885 yılında Osmanlı Devlet Adamı Cemil Molla tarafından yapılmış olan bu yapı, dönemin mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.

Marko Paşa Köşkü
Padişah Abdülaziz'in doktoru olan Marko Paşa'ya ait bu köşk de görsel zenginliği ile dikkat çeker. Babanakkaş Sokak'ta bulunan bu köşkün önünde güzel fotoğraf pozları yakalayabilirsiniz.

Ahmet Fethi Paşa Yalısı
Boğazın ihtişamlı yalılarından biri olan Ahmet Fethi Paşa yalısı da Kuzguncuk'ta görmeniz gereken bir yerdir. Osmanlı Devlet Adamı Ahmet Fethi Paşa tarafından yaptırılmış olan bu yalı, günümüzün paha biçilemez yapılarından biridir.

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Kuzguncuk Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kuzguncuk’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?
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