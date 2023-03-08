Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Alparslan Türkeş Mahallesi'ndeki 2 katlı binasının alt katında yakalanan inşaat işçisi Yunus Aksu (50), eşi Serpil (50) ve çocukları Gamze (23), Alaattin (14) ve Beratcan (7) yaklaşık 5 saat enkaz altında kaldı. 7 kişilik ailenin diğer 2 ferdi ise şehir dışında olmaları nedeniyle depremden etkilenmedi. Eşi Serpil ve Beratcan'ın yaralı olarak kurtulduğu enkaz, diğer iki çocuğu Gamze ve Alaattin'e mezar oldu. Baba Yunus Aksu ve anne Serpil Aksu yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlattı. Depremde üst katı boş olan 2 katlı binanın alt katında ailesiyle birlikte kalan Serpil Aksu, "Kızım Gamze açık öğretim öğrencisiydi. 1 yıl sonra okuduğu okul öncesi öğretmenliğini bitirip, hayali olan öğretmenlik yapacaktı. Kuzularımın hayalleri vardı. Lise 2'nci sınıfa giden oğlum Alaattin'in hayali ise pilot olmaktı. Gamze'm öğretmen, Alaattin'im pilot olacaktı. Eşim ve Beratcan ile o binadan nasıl çıktık? Nasıl kurtulduk hatırlamıyorum" dedi.18 yaşındaki kızları Fatma'nın, evli olan ve Bursa'da yaşayan büyük kızı Emine'nin yanında olması nedeniyle şans eseri depremden kurtulduğunu aktaran anne Aksu, "Enkaz halinde olan binamın önüne geldiğimde hatıralar gözümde canlanıyor. Allah böyle bir felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Baba Yunus Aksu ise, "Eşim ve oğlum yanımıza gelmeye çalıştı ama odadan çıkamadı. Kızım Gamze, 'Baba bizi kurtar. Ne olursun yardım et' diyordu. Üzerlerine tabla düştü. Malımız, mülkümüz gitti tekrar geri gelir ama ölen