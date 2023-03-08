Haberler Yaşam Haberleri ‘Kuzularımın hayalleri vardı’
Giriş Tarihi: 9.3.2023

‘Kuzularımın hayalleri vardı’

Depremde göçen binalarından sağ çıkan ama iki çocuğunu kaybeden acılı anne, “Kuzularımın hayalleri vardı. Alaattin’imin hayali pilot olmaktı. Gamze’m ise öğretmen olacaktı” dedi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
‘Kuzularımın hayalleri vardı’
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Alparslan Türkeş Mahallesi'ndeki 2 katlı binasının alt katında yakalanan inşaat işçisi Yunus Aksu (50), eşi Serpil (50) ve çocukları Gamze (23), Alaattin (14) ve Beratcan (7) yaklaşık 5 saat enkaz altında kaldı. 7 kişilik ailenin diğer 2 ferdi ise şehir dışında olmaları nedeniyle depremden etkilenmedi. Eşi Serpil ve Beratcan'ın yaralı olarak kurtulduğu enkaz, diğer iki çocuğu Gamze ve Alaattin'e mezar oldu. Baba Yunus Aksu ve anne Serpil Aksu yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlattı. Depremde üst katı boş olan 2 katlı binanın alt katında ailesiyle birlikte kalan Serpil Aksu, "Kızım Gamze açık öğretim öğrencisiydi. 1 yıl sonra okuduğu okul öncesi öğretmenliğini bitirip, hayali olan öğretmenlik yapacaktı. Kuzularımın hayalleri vardı. Lise 2'nci sınıfa giden oğlum Alaattin'in hayali ise pilot olmaktı. Gamze'm öğretmen, Alaattin'im pilot olacaktı. Eşim ve Beratcan ile o binadan nasıl çıktık? Nasıl kurtulduk hatırlamıyorum" dedi.

"BABA BİZİ KURTAR"
18 yaşındaki kızları Fatma'nın, evli olan ve Bursa'da yaşayan büyük kızı Emine'nin yanında olması nedeniyle şans eseri depremden kurtulduğunu aktaran anne Aksu, "Enkaz halinde olan binamın önüne geldiğimde hatıralar gözümde canlanıyor. Allah böyle bir felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Baba Yunus Aksu ise, "Eşim ve oğlum yanımıza gelmeye çalıştı ama odadan çıkamadı. Kızım Gamze, 'Baba bizi kurtar. Ne olursun yardım et' diyordu. Üzerlerine tabla düştü. Malımız, mülkümüz gitti tekrar geri gelir ama ölen

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca'yı takip edip vahşice katletti
HDP'li Saruhan Oluç'tan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! "AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kuzularımın hayalleri vardı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA