KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları için tarih açıklandı mı?

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,



Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,



Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,



Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,



Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,



Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,



Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,