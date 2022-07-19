KYK başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? 2022-2023 KYK kredi-burs ve yurt başvuru tarihleri

2022 KYK başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek aday öğrencilerin ilk adresleri burs ve yurt başvuruları olacak. Üniversite için şehir değiştirecek adaylar başta olmak üzere tüm öğrenciler soruyor: KYK başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, yurt ve burs için KYK başvuru tarihleri…