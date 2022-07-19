KYK başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? 2022-2023 KYK kredi-burs ve yurt başvuru tarihleri

2022 KYK başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek aday öğrencilerin ilk adresleri burs ve yurt başvuruları olacak. Üniversite için şehir değiştirecek adaylar başta olmak üzere tüm öğrenciler soruyor: KYK başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, yurt ve burs için KYK başvuru tarihleri…
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 dönemi için kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra alınacak başvurularda net tarih henüz belli değil.
2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Özellikle öğrenimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakın takibe aldığı KYK başvuruları yurt konusunda da net bir tarih vermedi.
Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu; eylül başı gibi alınması bekleniyor.