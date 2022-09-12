KYK burs başvuruları için kritik hafta! e-Devlet 2022 GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK burs başvuruları için geri sayım resmen başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu yıl da başvuru tarihleri ile ilgili bir duyuru yayınlamadı. Ancak genel olarak başvuruların Ekim Kasım aylarında gerçekleştirildiği biliniyor. Hal böyle olunca ise "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere KYK burs başvurusu sonrası geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak her ay başında ödemeler öğrencilerin hesaplarına yapılıyor.