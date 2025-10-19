KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2025-2026 KYK KYK burs ve kredi sonuçlarında geri sayım!

Üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK burs ve kredi başvuru süreci 2025-2026 dönemi için 13 Ekim'de başladı ve 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Başvurusunu tamamlayan adayların gözü, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunda. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, önceki dönemin takvimleri ve kamuoyu tahminleri bazı tarihleri işaret ediyor. İşte, detaylar:
2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başladı. Başvuru süreci, 17 Ekim 2025 Cuma saat 23.59 itibarıyla sona erdi.
Öğrenciler, başvuru formunda ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgileri doldurmakta; bu bilgiler kamu kurumları aracılığıyla doğrulanmakta ve değerlendirme süreci bu kriterlere göre yapılmaktadır.
Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı veya KYK tarafından kesin bir sonuç açıklama tarihi ilan edilmedi. Ancak geçmiş yılların verileri ışığında bazı beklentiler oluşmuş durumda:
Geçen yıl KYK burs / kredi başvuru sonuçları, başvuru sürecinin ardından Kasım ayının ortasına doğru açıklanmıştı. Bu yıl da aynı düzenin devam edeceği düşünülüyor; sonuçların Kasım ayının ortası ile son haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.
Net tarih için gözler GSB'de!
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler aşağıdaki şekilde sonuçlarını öğrenebilir:
e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden KYK öğrenim / katkı kredisi ve burs sorgulama hizmetine giriş yapılır.
"KYK Burs / Kredi Sonuçları" bölümünde T.C. kimlik numarası, öğrenci bilgileri gibi bilgileri girerek sonuç sorgulaması yapılır.
Sonuç sayfasında, öğrencinin burs / kredi almaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi ile birlikte, gerekli bildirimler görüntülenir.
Burs / kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.
Taahhütname süresi içerisinde onay yapılmazsa burs / kredi hakkı iptal edilebilir.
Onay işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk ödemeler genellikle geriye dönük toplu şekilde öğrenci hesaplarına aktarılır.