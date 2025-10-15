Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları devam ediyor
Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:34

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenciler, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yükseköğrenimde burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin işlemleri devam ederken akademik yılla birlikte ödemelerin hangi aydan itibaren alınabileceği merak konusu. Peki, GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Başvurular hâlâ devam ediyor ve binlerce öğrenci gelecek eğitim desteği için müracaat ediyor. Henüz sonuç tarihleri kesinleşmiş olmasa da, öğrenciler merakla "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler geçtiğimiz yıllarda:

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başvuruların başladığını duyurmuştu. GSB kaynaklarına göre 13 Ekim tarihinde başlayan başvurular 17 Ekim tarihinde son bulacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllarda KYK burs başvuru sonuçları, başvuruların kapanmasının ardından 1–2 hafta içinde açıklanıyordu. Bu yıl için de benzer bir sürecin uygulanması bekleniyor. Henüz net bir tarih olmasa da, öğrenciler Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başı civarında sonuçları görmeyi bekleyebilir.

Net tarih için gözler GSB'de!

GÜNCEL KYK BURS VE KREDİ MİKTARI

2025 yılı itibarıyla üniversite öğrencilerine ödenen mevcut KYK burs ve kredi tutarları şu şekilde:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Bu rakamlar 2024-2025 dönemi için belirlenmişti. Yeni rakamların sene sonunda paylaşılması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 3 aylık toplu ödeme şeklinde yapılan KYK burs ve kredi ödemeleri taahhütname onaylarının ardından GSB tarafından duyurulacak takvimle hesaplara yatırılıyor.

