KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARINA GERİ SAYIM: 2025-2026 KYK burs/kredi başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden sorgulanır?

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirmeler başladı. Öğrencilerin özel durumlarına göre burs veya kredi, geri ödemeli ya da geri ödemesiz olarak verilecek. Gözler sonuç ekranına yöneldi. KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs başvurularının değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri bilgiler 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle karşılaştırılıyor. Burs veya kredi verilmesinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici rol oynuyor. Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Resmi duyurular için KYK'nın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmek önem taşıyor. Şu anda KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı; konuyla ilgili resmi duyuru yayımlandığında haberimize eklenecektir.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

2026 YILI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla burs ve kredi ödemelerini yılbaşından önce güncelleyecek. KYK burs ve kredilerine yapılacak artış genellikle Aralık ayında netleşiyor. Burs ödemeleri yüzde 30 zamlandığında 3.900 TL, yüzde 40 artışta 4.200 TL ve yüzde 50 yükseldiğinde ise 4.500 TL'ye ulaşacak.