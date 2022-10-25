KYK burs başvuru süreci için geri sayım! GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

KYK burs başvurusu yapacaklar dikkat! Binlerce vatandaşın her yıl başvuruda bulunduğu bursla ilgili olarak başvuruların kısa zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Hal böyleyken ise son günlerde "2022 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama bulunmazken genellikle Ekim ve Kasım aylarında e-Devlet aracılığı ile başvurular alınıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar.