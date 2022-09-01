KYK burs ve kredi başvuru tarihi için beklentiler sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl Ekim Kasım aylarında başvuruları e-Devlet aracılığı ile alırken bu yıl için henüz net tarihler bulunmuyor. Durum böyle olunca "2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, tarihi açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, KYK burs başvuru tarihleri ne zaman duyurulacak? İşte son durum.