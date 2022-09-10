KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan bu ödenek, üniversite öğrencilerine eğitim aldıkları süreçte ciddi bir maddi destek sağlıyor. Şimdilerde ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru nasıl yapılır, kimlere verilir?" soruları gündemde. İşte KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler...