KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan bu ödenek, üniversite öğrencilerine eğitim aldıkları süreçte ciddi bir maddi destek sağlıyor. Şimdilerde ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru nasıl yapılır, kimlere verilir?" soruları gündemde. İşte KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,