Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuru tarihleri netleşiyor! GSB açıklayacak: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 00:39 Son Güncelleme: 1.9.2022 00:39

KYK burs başvuru tarihleri netleşiyor! GSB açıklayacak: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için binlerce üniversitelinin geri sayımı devam ediyor. Öğrenciler eğitim aldıkları bu süreçte devlet tarafından alacakları bu ücret için e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimlere burs veriliyor, bu yıl ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar.

KYK burs başvuru tarihleri netleşiyor! GSB açıklayacak: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuru tarihleri için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan bu açıklamada. YKS tercih döneminin tamamlanmasıyla tüm detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri açıklandı mı? İşte son durum.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:

2002 - 45

2003 - 65

2004 - 90

2005 - 110

2006 - 130

2007 - 150

2008 - 160

2009 - 180

2010 - 200

2011 - 240

2012 - 260

2013 - 280

2014 - 300

2015 - 330

2016 - 400

2017 - 425

2018 - 470

2019 - 500

2020 - 550

2021 – 650

2022 - 850

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KYK burs başvuru tarihleri netleşiyor! GSB açıklayacak: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?
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