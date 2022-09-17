KYK burs başvuru tarihleri: 2022 2022 GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tarih belli mi?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması ile KYK başvuruları başlayacak. 28 Ağustos'ta sona eren yurt başvurularının ardından geri ödemeli ve geri ödemesiz KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Peki 2022 2023 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve şartları neler? İşte bilgiler…
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.