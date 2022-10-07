KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs başvuruları için kritik bekleyiş başladı. e-Devlet aracılığı ile alınan başvurular bu yıl için henüz alınmazken geçtiğimiz senelerde Ekim ayında belirlenen tarihlerde alınmış Kasım ayında açıklanan sonuçlarla beraber ücret yatmaya başlamıştı. "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları ise yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuru ekranının önümüzdeki birkaç gün içerisinde açılması bekleniyor.