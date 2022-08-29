KYK burs ve kredi başvuru tarihleri; yurt başvurularının sona ermesinin ardından gündeme geldi. Milyonlarca üniversite adayı internet üzerinden yeni hafta ile birlikte "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuruları için adayların gözü resmi açıklamada.