KYK burs ve kredi başvuru tarihleri; yurt başvurularının sona ermesinin ardından gündeme geldi. Milyonlarca üniversite adayı internet üzerinden yeni hafta ile birlikte "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuruları için adayların gözü resmi açıklamada.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.