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Giriş Tarihi: 29.8.2022 07:04

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvurularının sona ermesinin ardından şimdi KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Karşılıksız olan burs ile geri ödemeli olan kredi imkanından yararlanmak isteyen binlerce öğrenci e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu nedenle; “KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri; yurt başvurularının sona ermesinin ardından gündeme geldi. Milyonlarca üniversite adayı internet üzerinden yeni hafta ile birlikte "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuruları için adayların gözü resmi açıklamada.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da Kasım ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
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