KYK burs başvurusu 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ile GSB ile kredi ve burs başvuru tarihleri!

KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.